Очереди за хлебом выстраиваются рядом с поместьем Трампа во Флориде

Рядом с частной резиденцией президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, расположенной в штате Флорида в курортном городе Палм-Бич, выстраиваются очереди за хлебом. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что неподалеку от этого места находится закусочная Howley's. Ее кухонный персонал в течение последних двух недель готовил обеды для тысяч уволенных работников из закрытых ресторанов и курортов Палм-Бич. Кроме того, в заведении Howley's установили хлебную линию, которая обеспечивает выпечкой тех, кто приходит за обедами.

Как отмечает агентство, в США уже около 10 млн людей остались без работы.

Ранее власти Флориды объявили о введении режима «Оставайтесь дома», согласно которому ограничивается перемещение граждан и работа предприятий.