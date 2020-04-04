Трамп ожидает большое количество смертей из-за коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса нового типа в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, следующие две недели станут самым сложными для Соединенных Штатов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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