Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает «Интерфакс»со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

На данный момент в стране зафиксировано 32 случая летального исхода после заражения коронавирусом, говорится в сообщении ЦОЗ. Отмечается, что 25 человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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