Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает «Интерфакс»со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
На данный момент в стране зафиксировано 32 случая летального исхода после заражения коронавирусом, говорится в сообщении ЦОЗ. Отмечается, что 25 человек выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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