Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам

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Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

«Наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде», – заявил Антонов.

Собранные средства будут потрачены на оплату проживания в гостиницах и покупку предметов первой необходимости для нуждающихся россиян, пояснил посол.

4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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