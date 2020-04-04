Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам
Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
«Наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде», – заявил Антонов.
Собранные средства будут потрачены на оплату проживания в гостиницах и покупку предметов первой необходимости для нуждающихся россиян, пояснил посол.
4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.
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