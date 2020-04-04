Более двух тысяч граждан Армении хотят вернуться на родину из России

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Более двух тысяч граждан Армении изъявили желание вернуться на родину из России, сообщает посольство Армении в России на своей странице в Facebook.

По данным посольства, два предстоящих чартерных рейса, согласованных с российским правительством, смогут вывезти лишь 220 человек, при этом число зарегистрировавшихся для возвращения на родину превышает две тысячи человек.

На данный момент приоритет отдается гражданам, у которых есть срочные причины для возвращения, указано в заявлении посольства.

Ранее власти России временно приостановили регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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