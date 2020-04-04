Во Франции от коронавируса погибли в больницах и соцучреждениях 7,5 тысячи человек
Глава Генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что общее число смертей, которые были зафиксированы в больницах и медико-социальных учреждениях страны, превысило отметку в 7,5 тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на данный момент в больницах находятся 26 143 человека, это на 711 больше, чем 3 апреля.
Общее число заболевших составляет 68 605 человек.
Число смертей, зарегистрированных в больницах, составляет 5532, еще 2028 человек умерли в медико-социальных учреждениях.
«Таким образом, с 1 марта общее число умерших в больницах и медико-социальных учреждениях составляет 7560 человек», — отметил Саломон.
При этом 15 438 человек вылечились в больницах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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