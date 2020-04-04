Третий погибший обнаружен под завалами дома в Орехово-Зуеве

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Число погибших в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве возросло до трех, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу района.

Тело третьего погибшего обнаружили под завалами на месте взрыва, заявили в службе.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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