Третий погибший обнаружен под завалами дома в Орехово-Зуеве
Число погибших в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве возросло до трех, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу района.
Тело третьего погибшего обнаружили под завалами на месте взрыва, заявили в службе.
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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