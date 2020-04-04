Азербайджан закрывает границы из-за коронавируса

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В Азербайджане полностью приостанавливается въезд и выезд наземным и воздушным транспортом на территорию из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб при кабмине республики.

Ограничения вступят в силу в 00.00 по местному времени 5 апреля и продлятся до 00.00 20 апреля. Исключение составит перевозка грузов.

На данный момент в Азербайджане 521 заразившийся коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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