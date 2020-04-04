В Москве продолжат работать салоны оптики во время ограничений из-за коронавируса

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Салоны оптики продолжат работать в Москве во время ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавируса.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующий указ, он опубликован на портале правительства города.

Согласно документу, будет приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением объектов, которые реализуют медицинские и оптико-офтальмологические изделия и оборудование.

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