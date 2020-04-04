В Италии за сутки коронавирусом заразились 2886 человек

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Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране за сутки заразились коронавирусом 2886 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, за прошедшие сутки скончался 681 человек. Общее число погибших возросло до 15 362.

Всего число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 124,6 тысячи.

По словам Боррелли, впервые с начала эпидемии в палатах интенсивной терапии стало меньше пациентов.

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