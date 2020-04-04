Врач назвал места с высокой угрозой заражения коронавирусом
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, где есть высокая вероятность заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По его словам, существует опасность в продуктовых магазинах, которые находятся в торговых центрах.
Так, нужно как можно меньше находиться в супермаркете, чтобы минимизировать риск заражения. Кроме того, стоит соблюдать безопасную дистанцию с другими покупателями.
Вторым опасным местом врач назвал аптеки. Он отметил, что туда приходят как здоровые, так и больные люди.
«Самое главное, что контактным путем можно трогать лист аннотации, можно трогать коробку и контактным путем заразить уже другого пациента коронавирусной инфекцией», — добавил Зайцев.
Третьим местом, где можно заразиться коронавирусом, специалист считает автозаправки. На АЗС, где отсутствует специальный персонал, заправляющий автомобиль, можно получить инфекцию от шланга, которым пользуется множество водителей.