СК возбудил дело после взрыва в доме в Орехово-Зуеве

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отметила Врадий. Она добавила, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники областного управления и центрального аппарата СК.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

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