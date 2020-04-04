Увеличилось число погибших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве
Число погибших при взрыве в пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до двух человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
Еще один погибший был обнаружен под завалами разрушенного дома, заявили в службе.
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ранее судимый за сбыт наркотиков проживал в квартире, где взорвался газ в Орехово-Зуеве
— «Резкий хлопок»: что привело к взрыву в Подмосковье
— Три человека находятся в реанимации после взрыва в доме в Орехово-Зуеве