Увеличилось число погибших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве

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Число погибших при взрыве в пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве увеличилось до двух человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Еще один погибший был обнаружен под завалами разрушенного дома, заявили в службе.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа.

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