Пострадавшие при взрыве в доме в Орехово-Зуеве получат материальную помощь

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Пострадавшим при взрыве в доме в подмосковном Орехово-Зуеве будет выплачена материальная помощь, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности о компенсациях не приводятся.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погиб один человек.

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