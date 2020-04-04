Пострадавшие при взрыве в доме в Орехово-Зуеве получат материальную помощь
close
Пострадавшим при взрыве в доме в подмосковном Орехово-Зуеве будет выплачена материальная помощь, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает ТАСС.
Подробности о компенсациях не приводятся.
Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погиб один человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Двух человек не удается найти после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
— Троих пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве доставят в Москву
— В МЧС не исключили, что под завалами многоэтажки в Орехово-Зуеве могут быть люди