Пострадавшие при взрыве в доме в Орехово-Зуеве получат материальную помощь

Пострадавшим при взрыве в доме в подмосковном Орехово-Зуеве будет выплачена материальная помощь, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает ТАСС.

Подробности о компенсациях не приводятся.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погиб один человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Двух человек не удается найти после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Троих пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве доставят в Москву

В МЧС не исключили, что под завалами многоэтажки в Орехово-Зуеве могут быть люди