Двух человек не удается найти после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что двух человек не удается найти после взрыва бытового газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не можем найти двух человек», — сказал губернатор на встрече с жильцами дома.

Ранее в МЧС заявили, что под завалами многоэтажки могут находиться еще пострадавшие.

Происшествие произошло на улице Гагарина около 13.10 мск. В результате взрыва пострадали шесть человек, еще один погиб. Все жильцы дома были эвакуированы.

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