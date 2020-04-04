Троих пострадавших при взрыве в доме в Орехово-Зуеве доставят в Москву

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Трое пострадавших при взрыве в доме в подмосковном Орехово-Зуеве будут транспортированы в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), заявил губернатор области Андрей Воробьев. Об этом сообщает ТАСС.

Жизни пострадавших ничто не угрожает, отметил глава региона. Он добавил, что двоим госпитализированным уже проведены операции.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента погиб один человек.

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