Около половины россиян из списков на вывоз из-за границы не идентифицированы

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Более 13 тысяч россиян, находящихся в списках на вывоз из-за границы, не удалось идентифицировать, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в списках Министерства иностранных дел числятся около 26 тысяч граждан России, из них 13 660 человек не идентифицированы, отметила Голикова. Она подчеркнула, что в таком случае невозможно установить, в какую точку страны эти люди направятся.

4 апреля Россия официально прекратила выполнять международные рейсы для возвращения на родину россиян, находящихся в иностранных государствах, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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