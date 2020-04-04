Более 230 детей заражены коронавирусом в России

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Коронавирус нового типа диагностирован у 235 детей в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом 17 пациентов лечатся от пневмонии, легкое и средней тяжести течение заболевания зарегистрировано у 41 ребенка, тяжелых случаев нет, отметила Попова.

Всего на данный момент в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 43 умерших и 333 человека, которые выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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