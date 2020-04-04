Почти 25% заразившихся коронавирусом россиян не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что около 25% от общего количества заразившихся коронавирусом в России не имеют симптомов. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, бессимптомными носителями являются 24,8% заболевших в России.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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