Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
По ее словам, в оставшихся 4% люди заражаются через воздух.
Попова также подчеркнула, что вирус может сохраняться на поверхностях в течение 72 часов.
В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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