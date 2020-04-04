Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.

По ее словам, в оставшихся 4% люди заражаются через воздух.

Попова также подчеркнула, что вирус может сохраняться на поверхностях в течение 72 часов.

В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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