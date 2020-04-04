Первый весенний гром прогремел в Подмосковье
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Впервые за весну на северо-западе Московской области прогремел гром. Его сопровождала яркая вспышка молнии, сообщает РИА «Новости».
Как уточняется, днем небо стало пасмурным над Истринским районом, после чего был слышен гром, и засверкала молния. Однако через полчаса распогодилось, и в столицу вернулось солнце.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет варьироваться от +8°С до +10°С. Вероятна облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.
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