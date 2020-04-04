В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 тысячи
close
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 3503, пишет счетчик Worldometers.
Сообщается о 73 скончавшихся и 116 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кувейт объявил о первой смерти от коронавируса
— В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило 500