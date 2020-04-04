Три человека находятся в реанимации после взрыва в доме в Орехово-Зуеве

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После взрыва бытового газа в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве были госпитализированы четыре человека, трое из них — в реанимации, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на представителя городской больницы.

Уточняется, что взрыв произошел около 13.10 мск в доме на ул. Гагарина.

По данным МЧС, в результате взрыва погиб один человека. По словам представителя медучреждения, три из четырех госпитализированных в настоящее время находятся в реанимации, а четвертый — в состоянии средней тяжести. Личность одного из пострадавших пока не установлена.

СК уже инициировал проверку по факту взрыва газа и обрушения стен в жилом доме.

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