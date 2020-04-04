Около 900 москвичей лечатся от коронавируса дома

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Около 900 заразившихся коронавирусом москвичей лечатся дома, пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.

«У многих болезнь протекает в легкой форме, поэтому госпитализация им не нужна. Сегодня уже около 900 заболевших коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении», — рассказала Ракова.

Отмечается, что врачи ежедневно консультируют по аудио- и видеосвязи пациентов, остающихся дома.

В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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