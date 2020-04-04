МЧС: один человек погиб и четыре пострадали при взрыве в доме в Орехово-Зуеве

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В МЧС сообщили, что один человек погиб и четыре получили ранения в результате взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в подмосковном Орехово-Зуеве, передает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Гагарина. В настоящее время на месте происшествия находится следственная группа и МЧС, проводится эвакуация жильцов.

Ранее в МЧС уточнили, что взрыв газа произошел из-за неисправности газовой колонки.

СК уже инициировал проверку по факту взрыва газа и обрушения стен трех этажей в жилом доме.

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