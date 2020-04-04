Названа предварительная причина взрыва в доме в Орехово-Зуеве

Взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуеве, вероятно, произошел из-за неисправности газовой колонки. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на улице Гагарина.

Как уточнила «Интерфаксу» представитель областного главка СК Ольга Врадий, эпицентр взрыва располагался на 3-м этаже пятиэтажки. После взрыва обрушились стены с 3-го по 5-й этаж.

В настоящее время на месте происшествия находится следственная группа и МЧС, проводится эвакуация жильцов. Также уже организована проверка по факту случившегося.

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