Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуево

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Очевидец снял видео с места взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево в Подмосковье. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах среди пыли, поднявшейся после взрыва, видно как обрушилась часть дома. Также на земле виднеются обломки здания.

Инцидент произошел на улице Гагарина. Предполагается, что взрыв обрушил один подъезд дома с 1 по 5 этаж. Также, предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие.

В настоящее время проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов.

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