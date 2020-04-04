В Москве отменили субботники

В Москве отменили проведение субботников с участием граждан в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

Мероприятия должны были состояться 11 и 25 апреля.

Бирюков рассказал, что жителей не будут привлекать к работам, уборкой города займутся сотрудники коммунальных служб.

Всего на данный момент в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 умерших и 333 человека, которые выздоровели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции

— Коронавирус диагностировали у шестимесячного россиянина

— Школьники устроили поножовщину на субботнике в Москве