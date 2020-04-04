В Москве отменили субботники
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В Москве отменили проведение субботников с участием граждан в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.
Мероприятия должны были состояться 11 и 25 апреля.
Бирюков рассказал, что жителей не будут привлекать к работам, уборкой города займутся сотрудники коммунальных служб.
Всего на данный момент в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 умерших и 333 человека, которые выздоровели.
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