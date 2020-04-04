Иран подтвердил рекордное суточное число смертей от коронавируса
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В Иране за сутки погибли 158 человек, что составило рекордное количество для страны, пишет минздрав страны.
Также было выявлено 2560 случаев заражения. Таким образом, всего в Иране коронавирусом заразились 55743, умерли 3452 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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