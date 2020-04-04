Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Мурманске

Правоохранители разыскали вооруженного бандита, который планировал совершить теракт, и ликвидировали его в Мурманске. Об этом сообщили «Интерфаксу» в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Выяснилось, что бандит был последователем запрещенной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Его личность уже установлена, но не раскрывается.

Как уточнили в НАК, при попытке задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа. Однако его смогли нейтролизовать. Никто из сотрудников правоохранительных органов и граждан не пострадал.

После проведения обысков в месте, где находился боевик, правоохранители нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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