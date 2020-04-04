Коронавирус диагностировали у шестимесячного россиянина

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Медики выявили у шестимесячного ребенка в Челябинской области коронавирус, хотя клинических проявлений заболевания нет. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что в Кизильском районе региона зафиксировано пять случаев заражения, в том числе у 56-летнего местного жителя, приехавшего на родину после посещения ОАЭ. Среди заболевших также числится шестимесячный ребенок.

Как рассказали в правительстве, клинических проявлений вируса у ребенка нет.

Всего на данный момент в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 умерших и 333 человека, которые выздоровели.

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