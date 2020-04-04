Новое дело заведено против Улюкаева

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Против экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого осудили на восемь лет за коррупцию, открыто новое исполнительное производство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на банк данных исполнительных производств ФССП.

Уточняется, что дело возбудили московские судебные приставы 25 марта 2020 года. Подробностей о производстве в настоящее время нет.

Алексей Улюкаев был осужден в 2017 году по делу о получении взятки. Он с мая 2018 года отбывает восьмилетний срок в исправительной колонии №1 в Тверской области.

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