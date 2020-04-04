Грузия подтвердила первую смерть от коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/573/13033573/2020-04-01T192815Z_746218434_RC2VVF9CN5R3_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SPAIN-pic905-895x505-58221.jpg">

В Грузии врачи подтвердили первую смерть от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что умерла 79-летняя женщина с сопутствующими болезнями, поступившая в клинику 31 марта.

В Грузии коронавирусом заразились 156 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина

— В Москве трое скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания

— В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило 7,5 тысяч