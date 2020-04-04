Грузия подтвердила первую смерть от коронавируса
В Грузии врачи подтвердили первую смерть от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Сообщается, что умерла 79-летняя женщина с сопутствующими болезнями, поступившая в клинику 31 марта.
В Грузии коронавирусом заразились 156 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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