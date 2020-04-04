Роспотребнадзор: Россия идет по оптимистичному сценарию в борьбе с коронавирусом

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Россия идет по оптимистичному сценарию в борьбе с коронавирусом, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу »Россия-1».

«Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во-многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры», — сказала Попова.

Она уточнила, что Россия готова к нескольким сценариям развития ситуации.

В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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