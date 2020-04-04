Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина
В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
По данным властей, пенсионерку госпитализировали в одну из местных больниц с положительным тестом на коронавирус. Она находилась под наблюдением специалистов, ей провели интенсивную терапию. После лечения у женщины взяли новый тест, который оказался отрицательным. Пенсионерка уже готовилась к выписке, однако она внезапно умерла от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.
Согласно официальным данным, в регионе в настоящее время госпитализированы 43 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию, еще 1,5 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением. Всего в Тульской области зарегистрировано 17 случаев заболевания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве трое скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания
— За сутки 434 человека заразились коронавирусом в Москве
— В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции