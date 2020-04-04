В Москве трое скончавшихся от коронавируса имели сопутствующие заболевания

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Еще три скончавшихся пациента в Москве имели сопутствующие заболевания, пишет оперштаб.

«Возраст пациентов — от 53 до 80 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний – хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония», — говорится в сообщении.

Всего за сутки в столице погибли семь человек с коронавирусом.

В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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