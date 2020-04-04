За сутки 434 человека заразились коронавирусом в Москве

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За последние 24 часа в Москве зафиксировали 434 случая заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт мэрии Москвы.

В сообщении отмечается, что, по состоянию на 4 апреля, в Москве выявлено 3357 случаев заболевания, при этом выздоровели 168 человек, а погибли — 24. Ранее было известно о 2923 заразившихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число заразившихся коронавирусом превысило 1,1 млн человек. При этом смогли вылечиться почти 230 тыс. человек, а погибли — 59 220.

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