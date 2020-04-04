Задержанных генералов МВД проверят на причастность к другим преступлениям

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Следственный комитет проверит задержанных ФСБ 2 апреля двух заместителей начальника следственного департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова на причастность к совершению других коррупционных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Краковским и Бирюковым займутся следователи. Известно, что генералов МДВ задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Их подозревают в получении взятки в размере 10 млн руб. за перевод под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альберта Худояна. Он был задержан в июне 2019 года. Сначала он был помещен под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил предпринимателя в СИЗО. В ноябре он был переведен под домашний арест.

В настоящее время арестованные отрицают свою вину.

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