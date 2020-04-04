В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило 7,5 тысяч
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В Израиле за сутки врачи подтвердили 550 случаев заражения коронавирусом, что увеличило общее число заболевших до 7589, пишет минздрав страны.
Сообщается о 42 умерших и 427 выздоровевших пациентах. В тяжелом состоянии находятся 115 заболевших, из них 98 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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