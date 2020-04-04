Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у Командорских островов в РФ

В акватории Тихого океана близ Командорских островов в РФ зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,7. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Как выяснилось, эпицентр землетрясения был расположены в 541 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Толчок зафиксирован 4 апреля в 09.18 мск.

В РАН подчеркнули, что землетрясение оценивается как «очень сильное».

Ранее сообщалось, что два землетрясения произошли в Кузбассе за одну ночь. Первое землетрясение магнитудой 2,9 произошло около 00.24 мск возле города Ленинск-Кузнецкий. Второе землетрясение произошло через два часа и имело магнитуду 2,1.

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