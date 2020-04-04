В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 770

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В Армении за сутки врачи подтвердили 34 случая заражения коронавирусом, что увеличило общее количество заболевших до 770, пишет национальный центр по контролю и профилактике заболеваний минздрава страны.

Сообщается о семерых погибших и 43 излечившихся пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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