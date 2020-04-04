В Грузии число зараженных коронавирусом увечилось до 156

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В Грузии за сутки врачи подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом, что увеличило общее число заболевших до 156, пишет минздрав страны.

Отмечается, что более пяти тысяч граждан Грузии находятся на карантине, 300 человек — в больницах. О летальных случаях не сообщалось.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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