В Китае почтили память погибших от коронавируса

В Китае 4 апреля объявлен Днем национального траура по умершим от коронавируса. В стране отменили все развлекательные мероприятия и приспустили государственные флаги на всех правительственных зданиях, передает РИА «Новости».

Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием. В 10.00 по местному времени (5.00 мск) прозвучал сигнал воздушной тревоги, и страна почтила умерших тремя минутами молчания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом превысило 1,1 млн человек. При этом смогли вылечиться почти 230 тыс. человек, а погибли — 59 220.

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