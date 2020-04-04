Правительство выделило 320 млн рублей на выплаты людям, работающим с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/13027075/RIAN_6206674.HR-pic905-895x505-24756.jpg">

Правительство России выделило более 320 млн рублей на стимулирующие выплаты людям, работающим с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

«Выделить ФМБА России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 321197,5 тысяч рублей на предоставление субсидий подведомственным организациям в целях осуществления выплат стимулирующего характера», — уведомляет Кабмин.

Добавляется, что ФМБА России проконтролирует использование средств.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия финансово поддержит граждан, застрявших за границей из-за коронавируса

— Кабмин выделил волонтерам более 242 млн рублей для помощи в борьбе с коронавирусом

— Мишустин потребовал утвердить новые меры по борьбе с коронавирусом до конца недели