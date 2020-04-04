Правительство выделило 320 млн рублей на выплаты людям, работающим с коронавирусом
Правительство России выделило более 320 млн рублей на стимулирующие выплаты людям, работающим с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
«Выделить ФМБА России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 321197,5 тысяч рублей на предоставление субсидий подведомственным организациям в целях осуществления выплат стимулирующего характера», — уведомляет Кабмин.
Добавляется, что ФМБА России проконтролирует использование средств.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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