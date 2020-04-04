Названы сроки начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

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Пилотный проект по применению новой системы, которая будет оперативно выявлять коронавирусную инфекцию у граждан, начнется уже в апреле 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в финансировании проекта.

Экспресс-тест, который разработали российские и японские ученые, будет показывать результаты в течение 30 минут, а его точность почти 100%. Кроме того, коронавирус можно будет определить даже на ранних стадиях заражения.

По словам главы Института медицинской паразитологии, им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, в настоящее время в России существует три тест-системы. Однако они медленнее.

«В новой тест-системе исследуется только один образец, но обработка идет достаточно быстро», — добавил он.

Планируется, что в апреле тесты начнут использовать в Москве и Подмосковье, а позднее и в других субъектах страны.

По последним данным, в России выявлено свыше 4,1 тыс. случаев заражения, при этом выздоровели 281 пациент, а погибли — 38.

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