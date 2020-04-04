Россия приостановила международные авиарейсы по вывозу граждан на родину

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С субботы, 4 апреля, Российская Федерация официально прекратила выполнять международные рейсы по возвращению на родину россиян, находящихся в иностранных государствах.

Накануне в оперативном штабе рассказали, что такое решение было принято в соответствии с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории страны, а также для защиты здоровья населения.

Уточняется, что приостановка действует с 00.00 4 апреля по неопределенный срок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.По последним данным, в России выявлено свыше 4,1 тыс. случаев заражения, при этом выздоровели 281 пациент, а погибли — 38.

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