В Казахстане число заразившихся коронавирусом достигло 500

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В Казахстане врачи за сутки подтвердили 36 случаев заражения коронавирусом, что увеличивает общее число заболевших до 500, пишет «Интерфакс» со ссылкой на республиканский оперативный штаб.

Также за сутки скончался один человек — это стало четвертым летальным исходом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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