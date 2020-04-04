В Казахстане число заразившихся коронавирусом достигло 500
В Казахстане врачи за сутки подтвердили 36 случаев заражения коронавирусом, что увеличивает общее число заболевших до 500, пишет «Интерфакс» со ссылкой на республиканский оперативный штаб.
Также за сутки скончался один человек — это стало четвертым летальным исходом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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