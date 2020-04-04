В Таиланде число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи

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В Таиланде за сутки врачи подтвердили 89 случаев заражения коронавирусом, что увеличивает общее число заболевших до 2067, следует из данных счетчика Worldometers.

Также за сутки скончался 77-летний мужчина с гипертонией и сахарным диабетом. Таким образом, всего в Таиланде от коронавируса погибли 20 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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