В КНР зарегистрировали 19 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В Китае зафиксировали 19 новых случаев заражения новым коронавирусом за сутки. Об этом сообщает сайт госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным комитета, 18 случаев заражения COVID-19 были завезены из других стран.

Ранее стало известно, что в Китае выздоровели 94% зараженных COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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