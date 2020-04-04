Посольство РФ: около 2 тыс. россиян не могут вернуться на родину из США

В США по-прежнему находится около 2 тысяч граждан России, которые не могут улететь в Россию. Об этом говорится в заявлении российского посла в США Анатолия Антонова, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

«По нашим данным, на территории США осталось более 2 тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой», — уведомил Антонов.

По его словам, в сложившейся ситуации российское посольство оперативно перестраивает свою работу.

Как отметил Антонов, сейчас формируются списки «на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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